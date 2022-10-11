Гречку зазвичай готують як гарнір, адже це – швидко, корисно і смачно. Або ж, коли каші було забагато на обід чи вечерю, вона стає основою для гречаників. Та насправді гречка може смакувати й по-італійськи. Шеф-кухар Алекс Якутов пропонує перевірити це, приготувавши гречото.

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Для рецепта знадобиться гречка, а також сушені білі гриби.

Гречото: рецепт страви

Інгредієнти:

– гречка – 100 грамів

– білі сушені гриби – 50 грамів

– цибуля – 0,5 головки середнього розміру

– вино біле – 50 грамів

– вершкове масло – 50 грамів

– часник – 2 зубчики

– пармезан або український козячий чи овечий твердий сир – 50 грамів

Приготування:

Замочіть сушені гриби у 200 грамах води кімнатної температури. Залиште їх у посудині на кілька годин. Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте її в сотейнику з часником. Якщо у вас немає сотейника, скористайтесь глибшою пательнею або каструлею з товстим дном. Коли цибуля стане золотистого кольору, додайте промиту гречку. Продовжуйте обсмажувати. Влийте до крупи з овочами 50 грамів вина. Продовжуйте приготування гречото, помішуючи вміст сотейника та випаровуючи рідину. Додайте невелику кількість води, що залишилась після замочування грибів. Готуйте страву, як ризото: помішуючи, випаровуйте рідину, після чого повторюйте процедуру, поки не закінчиться вода з грибів. Коли гречка буде на ¾ готова, додайте дрібно порізані білі гриби. Випаровуйте рідину. Наприкінці приготування страви додайте сіль та перець до смаку, а також вершкове масло. Перед подачею натріть зверху сир та перемішайте.

Смачного!