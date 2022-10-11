Готовим гречотто – необычное блюдо из гречки и сушеных белых грибов

Всем известно, насколько гречка полезна и питательна. Однако уверены, что не все украинцы знают, что из этой крупы можно приготовить необычное блюдо с белыми сушеными грибами – гречотто.

Гречку обычно готовят как гарнир, ведь это быстро, полезно и вкусно. Или, когда каши было многовато на обед или ужин, она становится основой для гречаников. Но на самом деле гречка может смаковать и по-итальянски. Шеф-повар Алекс Якутов предлагает это проверить, приготовив гречотто.

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Для рецепта понадобится гречка, а также сушеные белые грибы.

Гречотто: рецепт блюда

Ингредиенты:

– гречка – 100 граммов

– белые сушеные грибы – 50 граммов

– лук – 0,5 головки среднего размера

– вино белое – 50 граммов

– сливочное масло – 50 граммов

– чеснок – 2 зубчика

– пармезан / украинский козьий или овечий твердый сыр – 50 граммов

Приготовление:

Замочите сушеные грибы в 200 граммах воды комнатной температуры. Оставьте их в сосуде на несколько часов. Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте его в сотейнике с чесноком. Если у вас нет сотейника, воспользуйтесь более глубокой сковородой или кастрюлей с толстым дном. Когда лук станет золотистого цвета, добавьте промытую гречку. Продолжайте обжаривать. Влейте в крупу с овощами 50 граммов вина. Продолжайте приготовление гречотто, помешивая содержимое сотейника и испаряя жидкость. Добавьте небольшое количество воды, оставшейся после замачивания грибов. Готовьте блюдо, как ризото: помешивая, испаряйте жидкость, после чего повторяйте процедуру, пока не закончится вода из грибов. Когда гречка будет на ¾ готова, добавьте мелко изрезанные белые грибы. Испаряйте жидкость. В конце приготовления блюда добавьте соль и перец по вкусу, а также сливочное масло. Перед подачей натрите сыр и перемешайте.

Приятного аппетита!