Курица на индийский мотив: "подсматриваем" секреты Юрия Диденко

Настоящий индийский рецепт курицы кари подарил своим почитателям участник реалити-шоу "Адская кухня" Юрий Диденко. Уверены: вам понравится это блюдо!

Как нестандартно приготовить курицу, рассказывает участник кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Юрий Диденко.

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Повар подготовил для читателей настоящий индийский рецепт курицы карри на кокосовом молоке. Если вам нравятся коровьи сливки – Вы тоже можете готовить блюдо, но это уже будет совсем другое блюдо.

Рецепт курицы карри

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Курица карри с рисом / Фото UNSPLASH

– 400 миллилитров кокосового молока;– 100 граммов лука;– 20 граммов чеснока;– 20 граммов корня имбиря;– 150 граммов помидоров;– перец халапеньо;– 100 граммов пасты карри;– 1 килограмм куриного филе;– кинза;– оливковое масло;– сок лимона;– соль;– сахар;– рис басмати (зависит от количества порций).

Приготовление:

Тщательно помойте овощи, снимите с них кожуру.

Мелко нарежьте овощи и обжарьте на разогретой сковородке с маслом.

Добавьте к овощам магазинную желтую пасту карри или приготовьте ее самостоятельно.

Чтобы приготовить домашнюю пасту карри, вам нужно взбить в однородную массу:

200 граммов лука, 20 грамм чеснока, 20 граммов корня имбиря, 200 граммов помидоров, перец чили, специи: карри, куркуму, зиру и кориандр.

Слегка обжарьте овощи с карри и полейте кокосовым молоком. Тушите все на медленном огне 5 минут.

Кстати, вместо кокосового молока можно использовать сливки, а вместо басмати – другой рис. Но это уже будет не индийский вариант Кари, а украинский,

​ – отметил шеф-повар.



Юрий Діденко / Фото Новый канал

Нарежьте куриное мясо кубиками.

Индусы овощи оставляют просто поджаренными, а я пробиваю блендером и протираю через сито,

– прокомментировал Юрий Диденко.

В протертый овощной соус выложите нарезанную курицу и тушите до готовности. Не забудьте добавить к курочке лимонный сок, соль, сахар на ваш вкус.

В отдельной кастрюле отварите рис до готовности.

Выложите на тарелку рис басмати, сверху курочку карри и обильно посыпьте блюдо рубленой кинзой.

Приятного аппетита!