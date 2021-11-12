Як нестандартно приготувати курку розповідає учасник кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) Юрій Діденко.

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Кухар підготував для читачів справжній індійський рецепт курки карі на кокосовому молоці. Якщо вам довподоби коров'ячі вершки – ви теж можете готувати страву, але це вже буде зовсім інша страва.

Рецепт курки карі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Курка карі з рисом / Фото UNSPLASH

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі, зніміть з них шкірку.
  1. Дрібно наріжте овочі та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.
  1. Додайте до овочів магазинну жовту пасту карі або приготуйте її власноруч.
  1. Щоб приготувати домашню пасту карі вам потрібно перебити в однорідну масу:
    200 грамів цибулі, 20 грамів часнику, 20 грамів кореня імбиру, 200 грамів помідорів, перець чилі, спеції: карі, куркуму, зіру та коріандр.
  1. Злегка обсмажте овочі з карі та полийте кокосовим молоком. Тушкуйте все на повільному вогні 5 хвилин.

До речі, замість кокосового молока можна використати вершки, а замість басматі – інший рис. Та це вже буде не індійський варіант карі, а український,
​ – відзначив шеф-кухар.


Юрій Діденко / Фото Новий канал

  1. Наріжте куряче м'ясо кубиками.

Індуси овочі залишають просто підсмаженими, а я пробиваю блендером і протираю через сито,
– прокоментував Юрій Діденко.

  1. У протертий овочевий соус викладіть нарізану курку та тушкуйте до готовності. Не забудьте додати до курочки лимонний сік, сіль, цукор на ваш смак.
  1. У окремій каструлі відваріть рис до готовності.
  1. Викладіть на тарілку рис басматі, зверху курочку карі та рясно посипте страву рубленою кінзою.

Смачного!