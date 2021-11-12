Как нестандартно приготовить курицу, рассказывает участник кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Юрий Диденко.

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Повар подготовил для читателей настоящий индийский рецепт курицы карри на кокосовом молоке. Если вам нравятся коровьи сливки – Вы тоже можете готовить блюдо, но это уже будет совсем другое блюдо.

Рецепт курицы карри

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Курица карри с рисом / Фото UNSPLASH

Приготовление:

  1. Тщательно помойте овощи, снимите с них кожуру.
  2. Мелко нарежьте овощи и обжарьте на разогретой сковородке с маслом.
  3. Добавьте к овощам магазинную желтую пасту карри или приготовьте ее самостоятельно.
  4. Чтобы приготовить домашнюю пасту карри, вам нужно взбить в однородную массу:
    200 граммов лука, 20 грамм чеснока, 20 граммов корня имбиря, 200 граммов помидоров, перец чили, специи: карри, куркуму, зиру и кориандр.
  5. Слегка обжарьте овощи с карри и полейте кокосовым молоком. Тушите все на медленном огне 5 минут.

Кстати, вместо кокосового молока можно использовать сливки, а вместо басмати – другой рис. Но это уже будет не индийский вариант Кари, а украинский,
​ – отметил шеф-повар.


Юрий Діденко / Фото Новый канал

  1. Нарежьте куриное мясо кубиками.

Индусы овощи оставляют просто поджаренными, а я пробиваю блендером и протираю через сито,
– прокомментировал Юрий Диденко.

  1. В протертый овощной соус выложите нарезанную курицу и тушите до готовности. Не забудьте добавить к курочке лимонный сок, соль, сахар на ваш вкус.
  2. В отдельной кастрюле отварите рис до готовности.
  3. Выложите на тарелку рис басмати, сверху курочку карри и обильно посыпьте блюдо рубленой кинзой.

Приятного аппетита!