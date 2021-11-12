Как нестандартно приготовить курицу, рассказывает участник кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Юрий Диденко.
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Повар подготовил для читателей настоящий индийский рецепт курицы карри на кокосовом молоке. Если вам нравятся коровьи сливки – Вы тоже можете готовить блюдо, но это уже будет совсем другое блюдо.
Рецепт курицы карри
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Курица карри с рисом / Фото UNSPLASH
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи, снимите с них кожуру.
- Мелко нарежьте овощи и обжарьте на разогретой сковородке с маслом.
- Добавьте к овощам магазинную желтую пасту карри или приготовьте ее самостоятельно.
- Чтобы приготовить домашнюю пасту карри, вам нужно взбить в однородную массу:
200 граммов лука, 20 грамм чеснока, 20 граммов корня имбиря, 200 граммов помидоров, перец чили, специи: карри, куркуму, зиру и кориандр.
- Слегка обжарьте овощи с карри и полейте кокосовым молоком. Тушите все на медленном огне 5 минут.
Кстати, вместо кокосового молока можно использовать сливки, а вместо басмати – другой рис. Но это уже будет не индийский вариант Кари, а украинский,
– отметил шеф-повар.
Юрий Діденко / Фото Новый канал
- Нарежьте куриное мясо кубиками.
Индусы овощи оставляют просто поджаренными, а я пробиваю блендером и протираю через сито,
– прокомментировал Юрий Диденко.
- В протертый овощной соус выложите нарезанную курицу и тушите до готовности. Не забудьте добавить к курочке лимонный сок, соль, сахар на ваш вкус.
- В отдельной кастрюле отварите рис до готовности.
- Выложите на тарелку рис басмати, сверху курочку карри и обильно посыпьте блюдо рубленой кинзой.
Приятного аппетита!