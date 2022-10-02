Лук – неотъемлемая часть десятков хорошо знакомых нам блюд. В приготовлении лука нет ничего сложного, но всегда стоит попробовать новые способы, которые могут оказаться более легкими и интересными.

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Микроволновка – это явно не то устройство, с которым вы ассоциируете приготовление лука. А зря: этот метод очень прост не нуждается в вашем присутствии, как это требует приготовления овоща на сковороде.

Как приготовить лук в микроволновке

Сначала мелко чистим и нарезаем лук. Затем в небольшую тарелку наливаем немного подсолнечного масла, после чего кладем туда лук.

Незаменимый овощ / Фото Pixabay

Ставим в микроволновку на 5 минут и проверяем готовность. При необходимости далее готовим лук таким образом с интервалом в 30 секунд.

После приготовления нужно слить масло и выложить лук на бумажное полотенце. Не стоит увеличивать привычную температуру, иначе лук будет иметь все шансы на то, чтобы сгореть и наполнить кухню неприятным запахом.