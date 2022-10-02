Цибуля – невід'ємна частина десятків добре знайомих нам страв. У приготуванні цибулі немає нічого складного, але завжди варто спробувати нові способи, які можуть виявитися легшими та цікавішими.

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Мікрохвильова піч – це явно не той пристрій, з яким ви асоціюєте приготування цибулі. А дарма: цей метод дуже простий не потребує вашою присутності, як це вимагає приготування овоча на пательні.

Як приготувати цибулю у мікрохвильовці

Спочатку дрібно чистимо та нарізаємо цибулю. Потім у невелику тарілку наливаємо трохи соняшникової олії, після чого кладемо туди цибулю.

Незамінний овоч / Фото Pixabay

Ставимо у мікрохвильовку на 5 хвилин та перевіряємо готовність. У разі потреби далі готуємо цибулю в такий спосіб з інтервалом у 30 секунд.

Після приготування потрібно злити олію та викласти цибулю на паперовий рушник. Не варто збільшувати звичну температуру, інакше цибуля матиме всі шанси на те, щоб згоріти та наповнити кухню неприємним запахом.