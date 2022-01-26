Рецепт мидий с чесноком и белым вином

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Читайте также Легкие и питательные завтраки для всей семьи: 4 простых рецепта с курочкой


Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. Разогрейте большую сковородку с оливковым маслом на среднем огне. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на сковородке до мягкости (5 минут).
  1. Добавьте к зажарке предварительно размороженные в холодильнике мидии или свежие, влейте сливки и вино.


Неочищенные мидии / Фото Cafe delites

  1. Перемешайте и добавьте к блюду мелко нарубленную зелень петрушки и сливочное масло. Сдобрите все солью и перцем.
  1. Хорошо перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и готовьте, пока мидии не разварятся и не откроются, примерно 12 – 15 минут.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте мидии к столу вместе с соком лимона, на сковороде со свежим или чесночным хлебом.


Фото Cafe delites

Приятного аппетита!