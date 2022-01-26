Рецепт мидий с чесноком и белым вином
- Время: 30 минут
- Порции: 4
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Фото Cafe delites
Приготовление:
- Разогрейте большую сковородку с оливковым маслом на среднем огне. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на сковородке до мягкости (5 минут).
- Добавьте к зажарке предварительно размороженные в холодильнике мидии или свежие, влейте сливки и вино.
Неочищенные мидии / Фото Cafe delites
- Перемешайте и добавьте к блюду мелко нарубленную зелень петрушки и сливочное масло. Сдобрите все солью и перцем.
- Хорошо перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и готовьте, пока мидии не разварятся и не откроются, примерно 12 – 15 минут.
Фото Cafe delites
- Подавайте мидии к столу вместе с соком лимона, на сковороде со свежим или чесночным хлебом.
Фото Cafe delites
Приятного аппетита!