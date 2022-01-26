Рецепт мідій з часником та білим вином

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Cafe delites

Приготування:

  1. Розігрійте велику сковорідку з оливковою олією на середньому вогні. Дрібно наріжте цибулю і часник, обсмажте їх на сковорідці до м'якості (5 хвилин).
  1. Додайте до засмажки попередньо розморожені в холодильнику мідії або свіжі, влийте вершки та вино.


Неочищені мідії / Фото Cafe delites

  1. Перемішайте та додайте до страви дрібно посічену зелень петрушки та вершкове масло. Присмачте все сіллю та перцем.
  1. Добре перемішайте, накрийте каструлю кришкою і готуйте, поки мідії не розваряться і не відкриються, приблизно 12 – 15 хвилин.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте мідії до столу разом із соком лимона, на сковороді зі свіжим або часниковим хлібом.


Фото Cafe delites

Смачного!