Вкуснейшие мидии – за 30 минут: рецепт с белым вином и чесноком
26 января 2022 , 15:10Читати новину українською
Источник:Сafe delites
Мидии, приготовленные на сковороде с белым вином и чесночным кремом, – универсальное блюдо. Уверяем: оно придется по вкусу самому привередливому гурману!
Рецепт мидий с чесноком и белым вином
- Время: 30 минут
- Порции: 4
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Фото Cafe delites
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка несоленого сливочного масла;
– 1 луковица;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 кг мидий (очищенных);
– 1 стакан белого сухого вина;
– ½ стакана жирных сливок;
– ¼ стакана сливочного масла;
– ¼ стакана нарезанной свежей петрушки;
– соль;
– молотый черный перец;
– 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.
Приготовление:
- Разогрейте большую сковородку с оливковым маслом на среднем огне. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на сковородке до мягкости (5 минут).
- Добавьте к зажарке предварительно размороженные в холодильнике мидии или свежие, влейте сливки и вино.
Неочищенные мидии / Фото Cafe delites
- Перемешайте и добавьте к блюду мелко нарубленную зелень петрушки и сливочное масло. Сдобрите все солью и перцем.
- Хорошо перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и готовьте, пока мидии не разварятся и не откроются, примерно 12 – 15 минут.
Фото Cafe delites
- Подавайте мидии к столу вместе с соком лимона, на сковороде со свежим или чесночным хлебом.
Фото Cafe delites
Приятного аппетита!