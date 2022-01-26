Вкуснейшие мидии – за 30 минут: рецепт с белым вином и чесноком

26 января 2022 , 15:10
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Источник:

Сafe delites

Мидии, приготовленные на сковороде с белым вином и чесночным кремом, – универсальное блюдо. Уверяем: оно придется по вкусу самому привередливому гурману!

Рецепт мидий с чесноком и белым вином

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

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Фото Cafe delites

Ингредиенты:
 – 2 столовые ложки оливкового масла;
 – 1 столовая ложка несоленого сливочного масла;
– 1 луковица;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 кг мидий (очищенных);
– 1 стакан белого сухого вина;
– ½ стакана жирных сливок;
– ¼ стакана сливочного масла;
– ¼ стакана нарезанной свежей петрушки;
– соль;
– молотый черный перец;
– 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.

Приготовление:

  1. Разогрейте большую сковородку с оливковым маслом на среднем огне. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на сковородке до мягкости (5 минут).
  1. Добавьте к зажарке предварительно размороженные в холодильнике мидии или свежие, влейте сливки и вино.


Неочищенные мидии / Фото Cafe delites

  1. Перемешайте и добавьте к блюду мелко нарубленную зелень петрушки и сливочное масло. Сдобрите все солью и перцем.
  1. Хорошо перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и готовьте, пока мидии не разварятся и не откроются, примерно 12 – 15 минут.
Важно, чтобы ракушки перед приготовлением были закрыты и открылись именно во время термической обработки.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте мидии к столу вместе с соком лимона, на сковороде со свежим или чесночным хлебом.


Фото Cafe delites

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак