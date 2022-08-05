Лето – это время пикников и приготовление блюд на гриле. 24 канал собрал самые полезные советы от известных поваров мира о том, как правильно готовить мясо.

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Известный американский шеф-повар Энтони Бурдена в интервью Tech Insider отметил, что ни в коем случае не следует затрагивать стейк во время или после жарки. Он также добавил, что это самое распространенное заблуждение при приготовлении такого мяса.

После жарки стейк нужно переложить на деревянную доску и дать ему отдохнуть до комнатной температуры. Это займет около 5 – 7 минут,

– рассказал Бурдена.

Кулинар отмечает, что, лежа на доске, мясо все еще готовится. Если все делать правильно, то можно получить очень сочное блюдо.

Лучшее для застолья / Фото unsplash

Звездный повар Гордон Рамзи рекомендует мариновать мясо за день до жарки, чтобы специи проникли внутрь и прибавили блюду вкуса, аромата и цвета. Он добавил, что на мясо не нужно давить, потому что это ускоряет карамелизацию.

Шеф-повар Микаэль Ароянзан рекомендует выбирать для гриля только свежее мясо без лишнего запаха. При нарезании мяса нужно снять так называемую "косу", потому что она будет жесткой при приготовлении.

Советы для идеального результата / Фото unsplash

Шеф-повар Сэмюэль Гесс из ресторана Grays в отеле Hilton отмечает, что одним из важнейших шагов перед тем, как готовить на гриле, является выбор мяса, насыщенного белками.

Мясо для гриля должно "поддаваться" на ощупь и не возвращаться в свое положение,

– рекомендует шеф Гесс.

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво советует выбирать необычные ингредиенты для маринада. К примеру, гранатовый сок и апельсиновый фреш хорошо размягчат мясо, наполнят его новым вкусом и сохранят его сочность.