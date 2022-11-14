Вкусно и греет: рецепт особых фрикаделек в соусе из хрена
14 ноября 2022 , 19:23Читати новину українською
Источник:prakty kulinarni
Пикантные блюда – это именно то, что нужно в прохладную погоду. Они способны не только насытить организм и подарить яркие вкусовые впечатления, но и изрядно согреть.
Фрикадельки – это замечательное мясное блюдо, которое будет подходить абсолютно к любому гарниру. Особым дополнением к ним станет соус из хрена, который придаст блюду пикантности и подчеркнет вкус мяса. Кроме того, хрен поможет согреться, что очень и очень актуально в прохладную погоду.
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Рецепт фрикаделек в соусе из хрена
Время: 35 минут
Порций: 6
Быстро и очень вкусно / Фото Freepik
Ингредиенты:
- фарш – 500 грамм;
- 1 лук;
- 1 чайная ложка острого перца;
- чайная ложка растительного масла;
- 100 грамм (по желанию можно добавить больше) хрена;
- 150 грамм йогурта;
- 200 грамм ячневой крупы;
- морская соль – по вкусу.
Приготовление:
- Мясо солим, добавляем острый перец, тщательно перемешиваем мясо. Формируем фрикадельки размером с орех. При желании можно добавить к мясу 1 яйцо.
- Разогреваем сковороду, добавляем масло и подрумяниваем фрикадельки. Выкладываем на тарелку, застеленную пергаментной бумагой.
- Варим крупу.
- Лук измельчаем, жарим на растительном масле, добавляем хрен и 400 миллилитров воды. Доводим до кипения, добавляем на сковороду фрикадельки и тушим 10 минут.
- Добавляем йогурт, следим, чтобы блюдо не закипело. Приправляем по вкусу и подаем вместе с готовой крупой, также к блюду подходит салат из свеклы.
Приятного аппетита!