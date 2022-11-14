Фрикадельки – це чудова м'ясна страва, яка буде пасувати абсолютно до будь-якого гарніру. Особливим доповненням до них стане соус з хрону, який додасть страві пікантності та підкреслить смак м'яса. Окрім того, хрін допоможе зігрітися, що дуже й дуже актуально у прохолодну погоду.

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Рецепт фрикадельок у соусі з хрону

Час: 35 хвилин

Порцій: 6

Швидко та дуже смачно / Фото Freepik

Інгредієнти:

фарш – 500 грамів;

1 цибуля;

1 чайна ложка гострого перцю;

чайна ложка олії;

100 грамів (за бажанням можна додати більше) хрону;

150 грамів йогурту;

200 грамів ячної крупи;

морська сіль – до смаку.

Приготування:

М'ясо солимо, додаємо гострий перець, ретельно вимішуємо м'ясо. Формуємо фрикадельки розміром з горіх. За бажанням можна додати до м'яса 1 яйце. Розігріваємо сковорідку, додаємо олію та підрум'янюємо фрикадельки. Викладаємо на тарілку, застелену пергаментним папером. Варимо крупу. Цибулю подрібнюємо, смажимо на олії, додаємо хрін та 400 мілілітрів води. Доводимо до кипіння, додаємо на сковорідку фрикадельки і тушкуємо 10 хвилин. Додаємо йогурт, стежимо, щоб страва не закипіла. Приправляємо до смаку та подаємо разом з готовою крупою, також до страви пасуватиме салат з буряка.

Смачного!