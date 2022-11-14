Фрикадельки – це чудова м'ясна страва, яка буде пасувати абсолютно до будь-якого гарніру. Особливим доповненням до них стане соус з хрону, який додасть страві пікантності та підкреслить смак м'яса. Окрім того, хрін допоможе зігрітися, що дуже й дуже актуально у прохолодну погоду.
До речі 8 переваг курячих гомілок, про які ви могли не знати
Рецепт фрикадельок у соусі з хрону
Час: 35 хвилин
Порцій: 6
Швидко та дуже смачно / Фото Freepik
Інгредієнти:
- фарш – 500 грамів;
- 1 цибуля;
- 1 чайна ложка гострого перцю;
- чайна ложка олії;
- 100 грамів (за бажанням можна додати більше) хрону;
- 150 грамів йогурту;
- 200 грамів ячної крупи;
- морська сіль – до смаку.
Приготування:
- М'ясо солимо, додаємо гострий перець, ретельно вимішуємо м'ясо. Формуємо фрикадельки розміром з горіх. За бажанням можна додати до м'яса 1 яйце.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо олію та підрум'янюємо фрикадельки. Викладаємо на тарілку, застелену пергаментним папером.
- Варимо крупу.
- Цибулю подрібнюємо, смажимо на олії, додаємо хрін та 400 мілілітрів води. Доводимо до кипіння, додаємо на сковорідку фрикадельки і тушкуємо 10 хвилин.
- Додаємо йогурт, стежимо, щоб страва не закипіла. Приправляємо до смаку та подаємо разом з готовою крупою, також до страви пасуватиме салат з буряка.
Смачного!