Фрикадельки – это замечательное мясное блюдо, которое будет подходить абсолютно к любому гарниру. Особым дополнением к ним станет соус из хрена, который придаст блюду пикантности и подчеркнет вкус мяса. Кроме того, хрен поможет согреться, что очень и очень актуально в прохладную погоду.

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Рецепт фрикаделек в соусе из хрена

Время: 35 минут

Порций: 6

Быстро и очень вкусно / Фото Freepik

Ингредиенты:

фарш – 500 грамм;

1 лук;

1 чайная ложка острого перца;

чайная ложка растительного масла;

100 грамм (по желанию можно добавить больше) хрена;

150 грамм йогурта;

200 грамм ячневой крупы;

морская соль – по вкусу.

Приготовление:

Мясо солим, добавляем острый перец, тщательно перемешиваем мясо. Формируем фрикадельки размером с орех. При желании можно добавить к мясу 1 яйцо. Разогреваем сковороду, добавляем масло и подрумяниваем фрикадельки. Выкладываем на тарелку, застеленную пергаментной бумагой. Варим крупу. Лук измельчаем, жарим на растительном масле, добавляем хрен и 400 миллилитров воды. Доводим до кипения, добавляем на сковороду фрикадельки и тушим 10 минут. Добавляем йогурт, следим, чтобы блюдо не закипело. Приправляем по вкусу и подаем вместе с готовой крупой, также к блюду подходит салат из свеклы.

Приятного аппетита!