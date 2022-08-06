Свежие вишни – это то, без чего просто невозможно представить "летнюю" кулинарию. Свежие ягоды всегда побуждают к приготовлению десертов, всегда уместных на дружеских посиделках или вечерах в кругу семьи.
Будет интересно Питательный перекус – что положить в рюкзак
Пирог из вишни – это особое блюдо, от которого просто невозможно отказаться.
Пирог с вишней на кефире
Время: 1 час
Порций: 4
Вишневое наслаждение / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- 300 грамм муки;
- 4 яйца;
- 250 миллилитров кефира;
- 10 граммов разрыхлителя;
- 200 граммов сахара;
- 10 граммов ванильного сахара;
- 350 граммов вишни (без косточек);
- сливочное масло для смазывания формы;
- сахарная пудра (по желанию для декора);
- щепотка соли.
Приготовление:
- Соединяем в миске яйца, два вида сахара и соль. Взбиваем до белой пены.
- Добавляем кефир и перемешиваем до однородного состояния.
- Добавляем в смесь муку и разрыхлитель, хорошо перемешиваем. Консистенция теста должна быть такой же, как для оладий.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Застилаем форму пергаментом и смазываем сливочным маслом.
- Выкладываем тесто в форму и ровняем лопаткой. Сверху равномерно выкладываем вишни.
- Выпекаем пирог 45 минут. Перед подачей можно украсить пудрой.