Свежие вишни – это то, без чего просто невозможно представить "летнюю" кулинарию. Свежие ягоды всегда побуждают к приготовлению десертов, всегда уместных на дружеских посиделках или вечерах в кругу семьи.

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Пирог из вишни – это особое блюдо, от которого просто невозможно отказаться.

Пирог с вишней на кефире

Время: 1 час

Порций: 4

Вишневое наслаждение / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • 300 грамм муки;
  • 4 яйца;
  • 250 миллилитров кефира;
  • 10 граммов разрыхлителя;
  • 200 граммов сахара;
  • 10 граммов ванильного сахара;
  • 350 граммов вишни (без косточек);
  • сливочное масло для смазывания формы;
  • сахарная пудра (по желанию для декора);
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Соединяем в миске яйца, два вида сахара и соль. Взбиваем до белой пены.
  2. Добавляем кефир и перемешиваем до однородного состояния.
  3. Добавляем в смесь муку и разрыхлитель, хорошо перемешиваем. Консистенция теста должна быть такой же, как для оладий.
  4. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  5. Застилаем форму пергаментом и смазываем сливочным маслом.
  6. Выкладываем тесто в форму и ровняем лопаткой. Сверху равномерно выкладываем вишни.
  7. Выпекаем пирог 45 минут. Перед подачей можно украсить пудрой.