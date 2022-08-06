Свежие вишни – это то, без чего просто невозможно представить "летнюю" кулинарию. Свежие ягоды всегда побуждают к приготовлению десертов, всегда уместных на дружеских посиделках или вечерах в кругу семьи.

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Пирог из вишни – это особое блюдо, от которого просто невозможно отказаться.

Пирог с вишней на кефире

Время: 1 час

Порций: 4

Вишневое наслаждение / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

300 грамм муки ;

; 4 яйца ;

250 миллилитров кефира ;

; 10 граммов разрыхлителя ;

; 200 граммов сахара ;

10 граммов ванильного сахара ;

; 350 граммов вишни (без косточек) ;

; сливочное масло для смазывания формы ;

; сахарная пудра (по желанию для декора) ;

щепотка соли.

Приготовление:

Соединяем в миске яйца, два вида сахара и соль. Взбиваем до белой пены. Добавляем кефир и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем в смесь муку и разрыхлитель, хорошо перемешиваем. Консистенция теста должна быть такой же, как для оладий. Разогреваем духовку до 180 градусов. Застилаем форму пергаментом и смазываем сливочным маслом . Выкладываем тесто в форму и ровняем лопаткой. Сверху равномерно выкладываем вишни. Выпекаем пирог 45 минут. Перед подачей можно украсить пудрой.