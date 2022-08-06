Свіжі вишні – це те, без чого просто неможливо уявити "літню" кулінарію. Свіжі ягоди завжди спонукають до приготування десертів, які завжди доречні на дружніх посиденьках чи вечорах у колі сім'ї.

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Пиріг з вишні – це особлива страва, від якої просто неможливо відмовитися.

Пиріг з вишнею на кефірі: рецепт

Час: 1 година

Порцій: 4

Вишнева насолода / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

300 грамів борошна;

4 яйця;

250 мілілітрів кефіру;

10 грамів розпушувача;

200 грамів цукру;

10 грамів ванільного цукру;

350 грамів вишні (без кісточок);

вершкове масло для змащування форми;

цукрова пудра (за бажанням для декору);

дрібка солі.

Приготування:

З'єднуємо у мисці яйця, два види цукру та сіль. Збиваємо до білої піни. Додаємо кефір та продовжуємо перемішувати до однорідного стану. Додаємо до суміші борошно та розпушувач, гарно перемішуємо. Консистенція тіста має бути такою ж, як для оладок. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Застеляємо форму пергаментом та змащуємо вершковим маслом. Викладаємо тісто у форму та рівняємо лопаткою. Зверху рівномірно викладаємо вишні. Випікаємо пиріг 45 хвилин. Перед подачею можна прикрасити пудрою.

Важливо! Вишня може бути трішки вологою, тому виникає враження, ніби пиріг недопечений. Це не так: якщо ви перевірили готовність шпажкою й на ній не залишається тіста – пиріг готовий.