Рисовая каша с ярким яблочным вкусом понравится всей семье, а еще ее обожают дети. Интересным вариантом блюда также может быть добавление и сухофруктов: изюма, кураги или чернослива.

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Рисовая каша отлично сочетается со сметаной или домашним вареньем.

Рецепт рисовой каши с яблоками

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8


Рисовая каша с яблоками / Фото журнала Смачно

Приготовление:

  1. Тщательно промойте рис водой.
  2. В кастрюлю влейте три стакана воды и доведите до кипения.
  3. Высыпьте в кипяток нарезанные кусочками яблоки и снова доведите до кипения.
  4. Добавьте рис и перемешайте.
  5. Посыпьте все сахаром и варите 15 – 20 минут.
  6. Добавьте сливочное масло, перемешайте кашу.
  7. Дайте блюду настояться 5-10 минут.
  8. Посыпьте кашу молотой корицей и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления рисовой каши с яблоками без духовки: