Рисовая каша с ярким яблочным вкусом понравится всей семье, а еще ее обожают дети. Интересным вариантом блюда также может быть добавление и сухофруктов: изюма, кураги или чернослива.
Читайте также Рецепты для посиделок с друзьями
Рисовая каша отлично сочетается со сметаной или домашним вареньем.
Рецепт рисовой каши с яблоками
- Время: 40 минут
- Порции: 8
Рисовая каша с яблоками / Фото журнала Смачно
Приготовление:
- Тщательно промойте рис водой.
- В кастрюлю влейте три стакана воды и доведите до кипения.
- Высыпьте в кипяток нарезанные кусочками яблоки и снова доведите до кипения.
- Добавьте рис и перемешайте.
- Посыпьте все сахаром и варите 15 – 20 минут.
- Добавьте сливочное масло, перемешайте кашу.
- Дайте блюду настояться 5-10 минут.
- Посыпьте кашу молотой корицей и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления рисовой каши с яблоками без духовки: