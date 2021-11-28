Рисова каша з яскравим яблучним смаком сподобається всій родині, а ще її обожнюють діти. Цікавим варіантом страви також може бути додавання й сухофруктів: родзинок, кураги чи чорносливу.

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Рисова каша відмінно смакує зі сметаною або домашнім варенням.

Рецепт рисової каші з яблуками

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8


Рисова каша з яблуками / Фото журналу Смачно

Приготування:

  1. Ретельно промийте рис водою.
  1. У каструлю влийте три склянки води та доведіть до кипіння.
  1. Висипте в окріп нарізані шматочками яблука та знову доведіть до кипіння.
  1. Додайте рис та перемішайте.
  1. Посипте все цукром та варіть 15 – 20 хвилин.
  1. Додайте вершкове масло, перемішайте кашу.
  1. Дайте страву настоятися 5 – 10 хвилин.
  1. Посипте кашу меленою корицею та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування рисової каші з яблуками без духовки: