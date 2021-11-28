Рисова каша з яскравим яблучним смаком сподобається всій родині, а ще її обожнюють діти. Цікавим варіантом страви також може бути додавання й сухофруктів: родзинок, кураги чи чорносливу.
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Рисова каша відмінно смакує зі сметаною або домашнім варенням.
Рецепт рисової каші з яблуками
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8
Рисова каша з яблуками / Фото журналу Смачно
Приготування:
- Ретельно промийте рис водою.
- У каструлю влийте три склянки води та доведіть до кипіння.
- Висипте в окріп нарізані шматочками яблука та знову доведіть до кипіння.
- Додайте рис та перемішайте.
- Посипте все цукром та варіть 15 – 20 хвилин.
- Додайте вершкове масло, перемішайте кашу.
- Дайте страву настоятися 5 – 10 хвилин.
- Посипте кашу меленою корицею та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування рисової каші з яблуками без духовки: