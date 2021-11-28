Готовим постную рисовую кашу с яблоками: домашний рецепт

В первый день поста предлагаем вам приготовить простое и быстрое блюдо на обед – рисовую кашу с яблоками. Блюдо не только вкусное, но и питательное.

Рисовая каша с ярким яблочным вкусом понравится всей семье, а еще ее обожают дети. Интересным вариантом блюда также может быть добавление и сухофруктов: изюма, кураги или чернослива.

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Рисовая каша отлично сочетается со сметаной или домашним вареньем.

Рецепт рисовой каши с яблоками

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8



Рисовая каша с яблоками / Фото журнала Смачно

– 1,5 стакана риса;– 3 – 4 яблока;– 4 столовые ложки сахара;– 50 граммов сливочного масла;– молотая корица.

Приготовление:

Тщательно промойте рис водой.

В кастрюлю влейте три стакана воды и доведите до кипения.

Высыпьте в кипяток нарезанные кусочками яблоки и снова доведите до кипения.

Добавьте рис и перемешайте.

Посыпьте все сахаром и варите 15 – 20 минут.

Добавьте сливочное масло, перемешайте кашу.

Дайте блюду настояться 5-10 минут.

Посыпьте кашу молотой корицей и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления рисовой каши с яблоками без духовки: