Готовим творожные пончики с Ярославским: домашний рецепт сладких вкусностей

У вас остался домашний сыр и вы не знаете, что из него приготовить? Воспользуйтесь рецептом украинского шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского и приготовьте сырные пончики. Они не только быстрые в приготовлении, а еще и чрезвычайно вкусные!

Чтобы пончики были необходимой консистенции, обязательно выбирайте жирный творог, также не забудьте отжать из него лишнюю влагу с помощью обычной марли.

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Рецепт творожных пончиков

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 6



Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского

– 250 г творога;– 1 сырое куриное яйцо;– 1 сырой куриный желток;– 85 г сахара;– 10 г ванильного сахара;– 145 г муки;– 10 г разрыхлителя для теста;– масло для фритюра.

Приготовление:

Заранее отожмите из домашнего творога лишнюю влагу. В глубокой посуде смешайте творог, яйцо, желток и сахар. Тщательно вымешайте массу и перетрите до однородной консистенции. Отдельно смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте смесь к творожной массе и замесите однородное тесто. Смажьте стол маслом и раскатайте тесто.



Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского

С помощью двух круглых форм (большей и меньшей в диаметре) сформируйте бублики.

Разогрейте масло в кастрюле до 180 градусов и жарьте пончики с обеих сторон до готовности.



Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского

Готовые творожные пончики выложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.