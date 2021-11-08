Готовим творожные пончики с Ярославским: домашний рецепт сладких вкусностей

8 ноября 2021 , 15:19
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

У вас остался домашний сыр и вы не знаете, что из него приготовить? Воспользуйтесь рецептом украинского шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского и приготовьте сырные пончики. Они не только быстрые в приготовлении, а еще и чрезвычайно вкусные!

Чтобы пончики были необходимой консистенции, обязательно выбирайте жирный творог, также не забудьте отжать из него лишнюю влагу с помощью обычной марли.

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Рецепт творожных пончиков

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6


Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского

Ингредиенты:
– 250 г творога;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 1 сырой куриный желток;
– 85 г сахара;
– 10 г ванильного сахара;
– 145 г муки;
– 10 г разрыхлителя для теста;
– масло для фритюра.

Приготовление:

  1. Заранее отожмите из домашнего творога лишнюю влагу.

  2. В глубокой посуде смешайте творог, яйцо, желток и сахар. Тщательно вымешайте массу и перетрите до однородной консистенции.

  3. Отдельно смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте смесь к творожной массе и замесите однородное тесто.

  4. Смажьте стол маслом и раскатайте тесто.


Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского

  1. С помощью двух круглых форм (большей и меньшей в диаметре) сформируйте бублики.
  1. Разогрейте масло в кастрюле до 180 градусов и жарьте пончики с обеих сторон до готовности.


Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского

  1. Готовые творожные пончики выложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  1. Перед подачей посыпьте их сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак