Готовим творожные пончики с Ярославским: домашний рецепт сладких вкусностей
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
У вас остался домашний сыр и вы не знаете, что из него приготовить? Воспользуйтесь рецептом украинского шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского и приготовьте сырные пончики. Они не только быстрые в приготовлении, а еще и чрезвычайно вкусные!
Чтобы пончики были необходимой консистенции, обязательно выбирайте жирный творог, также не забудьте отжать из него лишнюю влагу с помощью обычной марли.
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Рецепт творожных пончиков
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского
– 250 г творога;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 1 сырой куриный желток;
– 85 г сахара;
– 10 г ванильного сахара;
– 145 г муки;
– 10 г разрыхлителя для теста;
– масло для фритюра.
Приготовление:
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Заранее отожмите из домашнего творога лишнюю влагу.
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В глубокой посуде смешайте творог, яйцо, желток и сахар. Тщательно вымешайте массу и перетрите до однородной консистенции.
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Отдельно смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте смесь к творожной массе и замесите однородное тесто.
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Смажьте стол маслом и раскатайте тесто.
Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского
- С помощью двух круглых форм (большей и меньшей в диаметре) сформируйте бублики.
- Разогрейте масло в кастрюле до 180 градусов и жарьте пончики с обеих сторон до готовности.
Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Готовые творожные пончики выложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Перед подачей посыпьте их сахарной пудрой. Приятного аппетита!