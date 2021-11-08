Щоб пончики були потрібно консистенції, обов'язково обирайте жирний домашній сир, також не забудьте віджати з нього зайву вологу за допомогою звичайно марлі.
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Рецепт сирних пончиків
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Пончики / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
Приготування:
- Заздалегідь відіжміть з домашнього сиру зайву вологу.
- У глибокому посуді змішайте домашній сир, яйце, жовток та цукор. Ретельно вимішайте масу та перетріть до однорідної консистенції.
- Окремо змішайте борошно та розпушувач. Додайте суміш до сирної маси та замісіть однорідне тісто.
- Змастіть стільницю олією та розкачайте тісто.
Пончики / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- За допомогою двох круглих форм (більшої та меншої в діаметрі) сформуйте бублики.
- Розігрійте олію в каструлі до 180 градусів та смажте пончики з обох сторін до готовності.
Пончики / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
- Готові сирні пончики викладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
- Перед подачею посипте їх цукровою пудрою. Смачного!