У вас залишився домашній сир та ви не знаєте, що з нього приготувати? Скористайтеся рецептом українського шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ярославського та приготуйте сирні пончики. Вони не тільки швидкі у приготуванні, а ще й надзвичайно смачні!