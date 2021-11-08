Чтобы пончики были необходимой консистенции, обязательно выбирайте жирный творог, также не забудьте отжать из него лишнюю влагу с помощью обычной марли.

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Рецепт творожных пончиков

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6


Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского

Приготовление:

  1. Заранее отожмите из домашнего творога лишнюю влагу.

  2. В глубокой посуде смешайте творог, яйцо, желток и сахар. Тщательно вымешайте массу и перетрите до однородной консистенции.

  3. Отдельно смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте смесь к творожной массе и замесите однородное тесто.

  4. Смажьте стол маслом и раскатайте тесто.


Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского

  1. С помощью двух круглых форм (большей и меньшей в диаметре) сформируйте бублики.
  1. Разогрейте масло в кастрюле до 180 градусов и жарьте пончики с обеих сторон до готовности.


Пончики / Фото со страницы Владимира Ярославского

  1. Готовые творожные пончики выложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  1. Перед подачей посыпьте их сахарной пудрой. Приятного аппетита!