У вас остался домашний сыр и вы не знаете, что из него приготовить? Воспользуйтесь рецептом украинского шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского и приготовьте сырные пончики. Они не только быстрые в приготовлении, а еще и чрезвычайно вкусные!