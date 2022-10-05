Тыквенные семена – один из самых больших подарков осеннего сезона. Оно идеально подходит для салатов, крем-супов и других блюд.
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Рассмотрим один из способов приготовления этого замечательно приложения, которое подчеркивает вкус и придает ему особенные нотки.
Добываем тыквенные семена
Разогреваем духовку до 180 градусов, вытаскиваем семена из тыквы с помощью ложки и кладем на дуршлаг.
Очищаем семена от мякоти под проточной водой. Трусим дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды.
Легко и быстро / Фото The Kitchen
Сушим семена и готовим семена
Перекладываем семена на бумажные полотенца. Затем выкладываем на противень и сбрызгиваем небольшим количеством масла. Приправляем мелкой соли.
Приготовление семян / Фото The Kitchen
Запекаем семена
Ставим семена в духовку на 20 – 25 минут, пока они не начнут подрумяниваться. Для лучшего эффекта можно несколько раз перемешать. Затем даем остыть и добавляем в любимые блюда.
Семена готовы к использованию / Фото The Kitchen