Тыквенные семена – один из самых больших подарков осеннего сезона. Оно идеально подходит для салатов, крем-супов и других блюд.

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Рассмотрим один из способов приготовления этого замечательно приложения, которое подчеркивает вкус и придает ему особенные нотки.

Добываем тыквенные семена

Разогреваем духовку до 180 градусов, вытаскиваем семена из тыквы с помощью ложки и кладем на дуршлаг.

Очищаем семена от мякоти под проточной водой. Трусим дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды.

Легко и быстро / Фото The Kitchen

Сушим семена и готовим семена

Перекладываем семена на бумажные полотенца. Затем выкладываем на противень и сбрызгиваем небольшим количеством масла. Приправляем мелкой соли.

Приготовление семян / Фото The Kitchen

Запекаем семена

Ставим семена в духовку на 20 – 25 минут, пока они не начнут подрумяниваться. Для лучшего эффекта можно несколько раз перемешать. Затем даем остыть и добавляем в любимые блюда.

Семена готовы к использованию / Фото The Kitchen