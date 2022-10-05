Гарбузове насіння – один з найбільших подарунків осіннього сезону. Воно ідеально пасує для салатів, крем-супів та інших страв.

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Розгляньмо один зі способів приготування цього чудово додатка, який підкреслює смак та додає йому особливих ноток.

Добуваємо гарбузове насіння

Розігріваємо духовку до 180 градусів, витягаємо насіння з гарбуза за допомогою ложки і кладемо на друшляк.

Очищаємо насіння від м'якоті під проточною водою. Трусимо друшляк, щоб позбутися зайвої води.

Легко та швидко / Фото The Kitchen

Сушимо насіння та готуємо насіння

Перекладаємо насіння на паперові рушнички. Потім викладаємо на деко та збризкуємо невеликою кількістю олії. Приправляємо дрібною солі.

Приготування насіння / Фото The Kitchen

Запікаємо насіння

Ставимо насіння в духовку на 20 – 25 хвилин, поки воно не почне підрум'янюватися. Для кращого ефекту його можна кілька разів перемішати. Потім даємо охолонути та додаємо до улюблених страв.

Насіння готове до використання / Фото The Kitchen