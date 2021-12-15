Выбирайте для приготовления вареного сала кусочки толщиной более 4 сантиметров, ведь именно такое сало считают действительно хорошим и домашним.

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Рецепт вареного сала с чесноком

  • Время: 3–4 часа
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Разрежьте сало на две части, чтобы оно поместилось в кастрюлю.
  2. Залейте холодной водой и добавьте все вышеперечисленные ингредиенты для маринада.
  3. Варите сало 40 – 45 минут.
  4. Готовое сало охлаждайте в маринаде под крышкой.
  5. Переложите его на слой бумажных полотенец. Далее на пищевую фольгу.
  6. Смешайте специи для панировки и отдельно выжмите зубчики чеснока.
  7. Запанируйте сало сначала в специях, далее натрите чесноком.
  8. Тщательно заверните каждый кусок сала в фольгу и отправьте в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего сала по-украински: