Обирайте для приготування вареного сала шматочки товщиною понад 4 сантиметри, адже саме таке сало вважають справді хорошим та домашнім.

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Рецепт вареного сала з часником

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Розріжте сало на дві частини, щоб воно помістилося в каструлю.
  1. Залийте холодною водою та додайте всі вище перелічені інгредієнти для маринаду.
  1. Варіть сало 40 – 45 хвилин.
  1. Готове сало охолоджуйте в маринаді під кришкою.
  1. Перекладіть його на шар паперових рушників. Далі на харчову фольгу.
  1. Змішайте спеції для панірування салат та окремо вичавіть зубчики часнику.
  1. Запаніруйте сало спочатку у спеціях, далі натріть часником.
  1. Ретельно загорніть кожен шматок сала у фольгу та відправте в холодильник на кілька годин.

Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього сала по-українськи: