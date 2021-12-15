Обирайте для приготування вареного сала шматочки товщиною понад 4 сантиметри, адже саме таке сало вважають справді хорошим та домашнім.
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Рецепт вареного сала з часником
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 4
Приготування:
- Розріжте сало на дві частини, щоб воно помістилося в каструлю.
- Залийте холодною водою та додайте всі вище перелічені інгредієнти для маринаду.
- Варіть сало 40 – 45 хвилин.
- Готове сало охолоджуйте в маринаді під кришкою.
- Перекладіть його на шар паперових рушників. Далі на харчову фольгу.
- Змішайте спеції для панірування салат та окремо вичавіть зубчики часнику.
- Запаніруйте сало спочатку у спеціях, далі натріть часником.
- Ретельно загорніть кожен шматок сала у фольгу та відправте в холодильник на кілька годин.
Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього сала по-українськи: