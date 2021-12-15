Готовим вареное сало по-украински: рецепт с чесночком
15 декабря 2021 , 18:53Читати новину українською
Идеальной закуской к любому столу станет домашнее вареное сало с чесноком и специями. Чтобы вы могли собственноручно приготовить его дома, мы подготовили для вас рецепт.
Выбирайте для приготовления вареного сала кусочки толщиной более 4 сантиметров, ведь именно такое сало считают действительно хорошим и домашним.
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Рецепт вареного сала с чесноком
- Время: 3–4 часа
- Порции: 4
– 800 граммов сала;
Для маринада:
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки 9% уксуса;
– 5 – 6 горошин черного перца;
– 5 – 6 горошин душистого перца;
– 2 лавровых листа;
– ½ Чайной ложки горчицы в зернах.
Для панировки:
– 1 чайная ложка молотого черного перца;
– 1 чайная ложка молотой паприки;
– 1 столовая ложка копченых овощей;
– 5 – 6 зубчиков чеснока.
Приготовление:
- Разрежьте сало на две части, чтобы оно поместилось в кастрюлю.
- Залейте холодной водой и добавьте все вышеперечисленные ингредиенты для маринада.
- Варите сало 40 – 45 минут.
- Готовое сало охлаждайте в маринаде под крышкой.
- Переложите его на слой бумажных полотенец. Далее на пищевую фольгу.
- Смешайте специи для панировки и отдельно выжмите зубчики чеснока.
- Запанируйте сало сначала в специях, далее натрите чесноком.
- Тщательно заверните каждый кусок сала в фольгу и отправьте в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления домашнего сала по-украински: