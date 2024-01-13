Ваша жизнь поделится на до и после: что добавить в драники, чтобы они превратились в шедевр

13 января 2024, 15:20
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Источник:

Shuba

Наверное, драники любят все. Однако их отличный вкус можно значительно улучшить.

Попробуйте приготовить драники с начинкой. Для этого отлично подойдет домашний сыр.

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Рецепт драников с начинкой

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 600 граммов картофеля;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки муки;
– соль по вкусу.

Для начинки:
– 200 граммов домашнего сыра;
– 1 яйцо;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Почищенный картофель натрите, а лук измельчите. Соедините все ингредиенты для драников и тщательно перемешайте.
  2. Для начинки смешайте творог с яйцом и солью. Хорошо перемешайте и протрите через сито.
  3. На среднем огне разогрейте масло в сковороде с толстым дном. Выложите ложкой небольшое количество картофельной массы, формируя тонкие оладьи. На них разложите по ложке творожной массы и очень осторожно разровняйте. Сверху выложите еще немного картофельной массы, чтобы она полностью покрывала творожную.
  4. Жарьте, пока низ не подрумянится и не станет плотнее. С помощью широкой и длинной лопатки аккуратно переверните драники и жарьте до готовности.

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Автор: Ольга Котів