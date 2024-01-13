Попробуйте приготовить драники с начинкой. Для этого отлично подойдет домашний сыр.
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Рецепт драников с начинкой
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Почищенный картофель натрите, а лук измельчите. Соедините все ингредиенты для драников и тщательно перемешайте.
- Для начинки смешайте творог с яйцом и солью. Хорошо перемешайте и протрите через сито.
- На среднем огне разогрейте масло в сковороде с толстым дном. Выложите ложкой небольшое количество картофельной массы, формируя тонкие оладьи. На них разложите по ложке творожной массы и очень осторожно разровняйте. Сверху выложите еще немного картофельной массы, чтобы она полностью покрывала творожную.
- Жарьте, пока низ не подрумянится и не станет плотнее. С помощью широкой и длинной лопатки аккуратно переверните драники и жарьте до готовности.