Знают – все, умеют – единицы: как правильно варить киноа

Киноа ворвалась в нашу жизнь как очень полезная и вкусная крупа. Это один из самых популярных суперфудов в мире, но самого продукта недостаточно – все решает процесс приготовления.

Приготовление киноа почти ничем не отличается от манипуляций с более повседневными крупами, кроме нескольких нюансов. Немного больше воды, избавиться от горечи – вот и все секреты.

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Как готовить киноа

На две порции вам будет достаточно 100 грамм крупы. Сначала промываем киноа под холодной проточной водой – это поможет избавиться от горечи и предотвратить слипание.

Легко, полезно и вкусно / Фото Pixabay

Затем кладем киноа в кастрюлю и добавляем 300 миллилитров воды. Запомните эту пропорцию – воды всегда должно быть в три раза больше.

Добавляем щепотку соли, перемешиваем деревянной ложечкой и ставим на средний огонь. Доводим до кипения, а затем варим на медленном огне 15 – 18 минут. Вода должна впитаться в зерна, а киноа должна стать мягкой и прозрачной по краям.

После готовности киноа нужно разрыхлить вилкой. Можно подавать на стол горячим или дать остыть и использовать в салате.