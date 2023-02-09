Знают – все, умеют – единицы: как правильно варить киноа
Источник:ВВС Food
Киноа ворвалась в нашу жизнь как очень полезная и вкусная крупа. Это один из самых популярных суперфудов в мире, но самого продукта недостаточно – все решает процесс приготовления.
Приготовление киноа почти ничем не отличается от манипуляций с более повседневными крупами, кроме нескольких нюансов. Немного больше воды, избавиться от горечи – вот и все секреты.
Кстати Сырыми или вареными: как лучше заморозить голубцы
Как готовить киноа
На две порции вам будет достаточно 100 грамм крупы. Сначала промываем киноа под холодной проточной водой – это поможет избавиться от горечи и предотвратить слипание.
Легко, полезно и вкусно / Фото Pixabay
Затем кладем киноа в кастрюлю и добавляем 300 миллилитров воды. Запомните эту пропорцию – воды всегда должно быть в три раза больше.
Добавляем щепотку соли, перемешиваем деревянной ложечкой и ставим на средний огонь. Доводим до кипения, а затем варим на медленном огне 15 – 18 минут. Вода должна впитаться в зерна, а киноа должна стать мягкой и прозрачной по краям.
После готовности киноа нужно разрыхлить вилкой. Можно подавать на стол горячим или дать остыть и использовать в салате.