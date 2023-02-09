Приготування кіноа майже нічим не відрізняється від маніпуляцій з більш повсякденними крупами, окрім кількох нюансів. Трішки більше води, позбутися гіркоти – ось і всі секрети.

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Як готувати кіноа

На дві порції вам буде достатньо 100 грамів крупи. Спершу промиваємо кіноа під холодною проточною водою – це допоможе позбутися гіркоти та запобігти злипанню.

Легко, корисно та смачно / Фото Pixabay

Потім кладемо кіноа у каструлю та додаємо 300 мілілітрів води. Запам'ятайте цю пропорцію – води завжди повинно бути втричі більше.

Додаємо дрібку солі, перемішуємо дерев'яною ложечкою та ставимо на середній вогонь. Доводимо до кипіння, а потім варимо на повільному вогні 15 – 18 хвилин. Вода повинна увібратися в зерна, а кіноа має стати м'яким та прозорим по краях.

Після готовності кіноа потрібно розпушити виделкою. Можна подавати на стіл гарячим або ж дати охолонути та використати у салаті.