Голубцы – одно из тех блюд, которые не хочется готовить в малом количестве. Ведь время, затраченное на приготовление блюда, является главным (и единственным) его недостатком.

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Впрочем, есть решение, позволяющее смаковать голубцы каждый раз, как появляется такое желание. Помочь в этом может морозилка, но хранить голубцы нужно правильно, иначе блюдо потеряет всю свою аппетитность.

Сырые или вареные

Лучший способ хранения голубцов – сварить их, подождать, когда остынут, затем завернуть в алюминиевую фольгу и поместить в морозильную камеру. В будущем их придется только разморозить и разогреть в кипятке или микроволновке.

Можно ли заморозить соус для голубцов

Ответ однозначен: да. Это можно сделать двумя способами. Более простой – заморозить соус в отдельной емкости и просто разогреть перед потреблением вместе с голубцами.

Также можно полить голубцы соусом перед замораживанием, тогда соединение вкусов будет более насыщенным. Каким способом воспользоваться – выбирать вам.

Особое блюдо / Фото vecteezy

Как разморозить голубцы

Первый способ – использование микроволновки. Просто положите голубцы в миску, наполовину наполненную водой, и нагрейте до полного размягчения.

Можно воспользоваться духовкой, в таком случае не нужно даже вынимать голубцы из фольги. Ставим на несколько минут в разогретую духовку – и готово.

Если вы замораживаете голубцы без соуса, то хорошей идеей будет приготовить их на пару. Таким образом, капуста останется одновременно упругой и мягкой.