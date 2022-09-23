Печень трудно назвать каким-нибудь экзотическим или необычным продуктом для украинцев. Она довольно часто оказывается на наших столах, и не зря, ведь это отличный источник белка и необходимых макроэлементов. О пользе этого продукта и особенностях приготовления поговорим дальше.

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Чем полезна куриная печень

Прежде всего печень – это отличный источник белка, в котором крайне мало калорий. Для тех, кто следит за своей фигурой и хочет быть в форме, этот субпродукт просто находка.

Также она богата витамином А, он необходим для здоровья глаз, кожи и волос. Этот витамин крайне важен для клеточного обмена, поэтому хорошо выглядеть при его дефиците невозможно.

Полезно и питательно / Фото Unsplash

Не нужно забывать и об иммунитете: 100 грамм печени содержат суточную норму селена, который играет важную роль в защитных способностях организма перед инфекциями. То же количество печени обеспечивает организм количеством витамина В12, который в четыре раза превышает суточную норму, так что мозг и нервная система будут благодарны вам за порцию печени. Железо – это еще одна причина, почему печень должна быть в рационе.

Как лучше готовить куриную печень

Нужно помнить, что наряду с полезными веществами печень богата холестерином, поэтому не стоит потреблять ее с продуктами, которые также им богаты. Для получения максимальной пользы печень нужно не жарить, а тушить.

Идеальное блюдо/ Фото Unsplash

Печенке очень подходят пряности, поэтому не забывайте о ароматном переце, перце чили, чесноке, каре, базилике и чабреце. Также блюдо идеально дополнят морковь, лук, грибы и стручковая фасоль.

Если вы любите экзотику, то салат из печени, чечевицы, мягкого сыра и свежего манго точно придется вам по вкусу.