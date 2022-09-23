Поражающий пользой продукт: как готовить печень и почему она должна быть в рационе
Источник:сайт Евгения Клопотенко
Печень часто бывает на столах украинцев. Ее полезные свойства известны всем, но железо и польза для волос – это лишь верхушка айсберга положительных свойств этого продукта.
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Чем полезна куриная печень
Прежде всего печень – это отличный источник белка, в котором крайне мало калорий. Для тех, кто следит за своей фигурой и хочет быть в форме, этот субпродукт просто находка.
Полезно и питательно / Фото Unsplash
Как лучше готовить куриную печень
Нужно помнить, что наряду с полезными веществами печень богата холестерином, поэтому не стоит потреблять ее с продуктами, которые также им богаты. Для получения максимальной пользы печень нужно не жарить, а тушить.
Идеальное блюдо/ Фото Unsplash
Печенке очень подходят пряности, поэтому не забывайте о ароматном переце, перце чили, чесноке, каре, базилике и чабреце. Также блюдо идеально дополнят морковь, лук, грибы и стручковая фасоль.
Если вы любите экзотику, то салат из печени, чечевицы, мягкого сыра и свежего манго точно придется вам по вкусу.