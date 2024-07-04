Об этом знают лишь единицы: Ярославский раскрыл все секреты приготовления лисичек

Лисички – невероятно вкусные грибы. Это настоящий летний дар природы, которым обязательно стоит успеть насладиться.

Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал секреты приготовления лисичек. По его словам, самое важное – выбрать свежие и не увядшие грибы.

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Как готовить лисички

Ярославский отметил, что обычно хорошая лисичка:

плотная, желтая, как лимон, или оранжевая,

без червячков внутри или немного изъеденная лесными обитателями.

Несмотря на некоторую горечь, лисички не нужно замачивать. Их стоит только хорошо промыть в большом количестве воды. Однако иногда лисички содержат песок, который сложно убрать.

Мой секрет: уже промытые лисички я посыпаю мукой, прямо на пластинки, и осторожно распределяю ее по грибам. Даю постоять минут 10 и промываю в большом сите или дуршлаге. Мука набухает, и когда ее удаляем, она "забирает" с собой мелкую пыль,

– отметил шеф.

Лучше всего жарить лисички на большом огне в один слой на стальной или антипригарной сковороде.

Смотрите, как жарить лисички: видео

"Налил масла, разогрел, бросил лисички, дал им поджариться с одной стороны, только после этого перемешиваю и немного солю. Не выжаривайте сильно, если перемешивать любые грибы с самого начала или класть толстый слой, они выпустят сок, пристанут и плохо обжарятся", – добавил Ярославский.

Лисички не нужно предварительно отваривать.

Когда грибы обжарятся, откиньте их на сито. На сковороду положите измельченный чеснок, немного уменьшите огонь и жарьте еще примерно 30 секунд. Затем всыпьте грибы, посолите, поперчите и добавьте рубленую петрушку, тимьян или орегано, кусок сливочного масла. Прогрейте 10 секунд и выключите огонь.

"Лисички хранятся у меня в боксе в холодильнике дней 5 – 7 Когда они мне нужны, слегка прогреваю прямо на сковороде – и готово! Использую такие грибы для приготовления соусов, в любую пасту, ризотто, как дополнительный гарнир к любому горячему блюду – хоть белая рыба, хоть мясо – или просто даже к отварному или жареному картофелю", – заметил Ярославский.

Кроме этого, лисички хорошо сочетаются с жареным лесным орехом, а также с молодым картофелем и сметаной и укропом.