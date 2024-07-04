Об этом знают лишь единицы: Ярославский раскрыл все секреты приготовления лисичек
Источник:yaroslavskyi_vova
Лисички – невероятно вкусные грибы. Это настоящий летний дар природы, которым обязательно стоит успеть насладиться.
Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал секреты приготовления лисичек. По его словам, самое важное – выбрать свежие и не увядшие грибы.
Будет вкусно Роскошный летний ужин: готовим фантастический картофель с лисичками
Как готовить лисички
Ярославский отметил, что обычно хорошая лисичка:
- плотная, желтая, как лимон, или оранжевая,
- без червячков внутри или немного изъеденная лесными обитателями.
Несмотря на некоторую горечь, лисички не нужно замачивать. Их стоит только хорошо промыть в большом количестве воды. Однако иногда лисички содержат песок, который сложно убрать.
Мой секрет: уже промытые лисички я посыпаю мукой, прямо на пластинки, и осторожно распределяю ее по грибам. Даю постоять минут 10 и промываю в большом сите или дуршлаге. Мука набухает, и когда ее удаляем, она "забирает" с собой мелкую пыль,
– отметил шеф.
Лучше всего жарить лисички на большом огне в один слой на стальной или антипригарной сковороде.
Смотрите, как жарить лисички: видео
"Налил масла, разогрел, бросил лисички, дал им поджариться с одной стороны, только после этого перемешиваю и немного солю. Не выжаривайте сильно, если перемешивать любые грибы с самого начала или класть толстый слой, они выпустят сок, пристанут и плохо обжарятся", – добавил Ярославский.
Лисички не нужно предварительно отваривать.
- Когда грибы обжарятся, откиньте их на сито.
- На сковороду положите измельченный чеснок, немного уменьшите огонь и жарьте еще примерно 30 секунд.
- Затем всыпьте грибы, посолите, поперчите и добавьте рубленую петрушку, тимьян или орегано, кусок сливочного масла.
- Прогрейте 10 секунд и выключите огонь.
"Лисички хранятся у меня в боксе в холодильнике дней 5 – 7 Когда они мне нужны, слегка прогреваю прямо на сковороде – и готово! Использую такие грибы для приготовления соусов, в любую пасту, ризотто, как дополнительный гарнир к любому горячему блюду – хоть белая рыба, хоть мясо – или просто даже к отварному или жареному картофелю", – заметил Ярославский.
Кроме этого, лисички хорошо сочетаются с жареным лесным орехом, а также с молодым картофелем и сметаной и укропом.