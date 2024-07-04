Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів секрети приготування лисичок. За його словами, найважливіше – обрати свіжі та не зів'ялі гриби.

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Як готувати лисички

Ярославський зазначив, що зазвичай хороша лисичка:

щільна, жовта, як лимон, або помаранчева,

без черв'ячків всередині або трохи поїдена лісовими мешканцями.

Попри деяку гіркоту, лисички не потрібно замочувати. Їх варто лише добре промити у великій кількості води. Проте іноді лисички містять пісок, який складно прибрати.

Мій секрет: вже промиті лисички я посипаю борошном, прямо на пластинки, і обережно розподіляю його по грибах. Даю постояти хвилин 10 і промиваю у великому ситі або друшляку. Борошно набухає, і коли його видаляємо, воно "забирає" з собою дрібний пил,

– зазначив шеф.

Найкраще смажити лисички на великому вогні в один шар на сталевій або антипригарній пательні.

Дивіться, як смажити лисички: відео

"Налив олії, розігрів, кинув лисички, дав їм підсмажитись з однієї сторони, тільки після цього перемішую і трішки солю. Не висмажуйте сильно! Якщо перемішувати будь-які гриби з самого початку або класти товстий шар, вони випустять сік, пристануть і погано обсмажаться", – додав Ярославський.

Лисички не потрібно попередньо відварювати.

Коли гриби обсмажаться, відкиньте їх на сито. На пательню покладіть подрібнений часник, трохи зменште вогонь і смажте ще приблизно 30 секунд. Потім всипте гриби, посоліть, поперчіть і додайте рублену петрушку, чебрець або орегано, шматок вершкового масла. Прогрійте 10 секунд та вимкніть вогонь.

"Лисички зберігаються у мене в боксі в холодильнику днів 5 – 7 Коли вони мені потрібні, злегка прогріваю прямо на сковороді – й готово! Використовую такі гриби для приготування соусів, в будь-яку пасту, ризотто, як додатковий гарнір до будь-якої гарячої страви – хоч біла риба, хоч м'ясо – або просто навіть до відвареної чи смаженої картоплі", – зауважив Ярославський.

Окрім цього, лисички добре поєднуються зі смаженим лісовим горіхом, а також з молодою картоплею та сметаною і кропом.