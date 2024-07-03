Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал свой простой рецепт. Повар добавил, что лисички – это его любимые грибы.

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Картошечка с лисичками

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 500 граммов лисичек;

– 1 лук;

– 5 зубчиков чеснока;

– 4 столовые ложки сметаны;

– масло, соль, перец, укроп по вкусу.

Смотрите, как приготовить картофель с лисичками: видео

Приготовление:

Картофель почистите и отварите. Лук, чеснок и укроп измельчите, а лисички почистьте и порежьте по необходимости. Масло растопите на сковороде, добавьте лук и чеснок. Обжарьте, после чего всыпьте лисички, посолите, поперчите и продолжайте готовить. Добавьте сметану и тушите до готовности. Всыпьте измельченный укроп. В другой сковороде обжарьте отваренный картофель на разогретом масле. Выложите в тарелку картофель, а сверху – готовые лисички.

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