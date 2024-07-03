Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал свой простой рецепт. Повар добавил, что лисички – это его любимые грибы.

Будет вкусно Быстрый и бюджетный перекус: готовим котлеты из капусты

Картошечка с лисичками

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить картофель с лисичками: видео

Приготовление:

  1. Картофель почистите и отварите.
  2. Лук, чеснок и укроп измельчите, а лисички почистьте и порежьте по необходимости.
  3. Масло растопите на сковороде, добавьте лук и чеснок. Обжарьте, после чего всыпьте лисички, посолите, поперчите и продолжайте готовить.
  4. Добавьте сметану и тушите до готовности. Всыпьте измельченный укроп.
  5. В другой сковороде обжарьте отваренный картофель на разогретом масле.
  6. Выложите в тарелку картофель, а сверху – готовые лисички.