Греемся и празднуем: как приготовить классический пунш

1 декабря 2021 , 20:45
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Источник:

24 канал

Выпал первый снег, а значит – праздники не за горами. Кроме того, что в эту пору может быть лучше теплых дружеских бесед с бокалом чего-нибудь вкусненького?

Пунш является звездой веселых вечеринок и уютных домашних посиделок. Его очарование заключается не только во вкусе, но и в простоте ингредиентов и процесса приготовления.

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Лишь немного усилий – и айда наслаждаться отличным напитком и зимней атмосферой.

Рецепт классического пунша

Время: 1 час

Порций: 2

Вкус зимы / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • 1 стакан воды;
  • 1 стакан рома;
  • 3 столовых ложки сахара;
  • цедра и сок одного лимона.

Приготовление

  1. Из воды и сахара варим сироп. Охлаждаем и наливаем в бутылку.
  2. Добавляем ром, сок и лимонную цедру.
  3. Закрываем бутылку пробкой и сильно встряхиваем.
  4. Подаем к столу, если в помещении тепло – добавляем лед.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська