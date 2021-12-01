Греемся и празднуем: как приготовить классический пунш
1 декабря 2021 , 20:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Выпал первый снег, а значит – праздники не за горами. Кроме того, что в эту пору может быть лучше теплых дружеских бесед с бокалом чего-нибудь вкусненького?
Пунш является звездой веселых вечеринок и уютных домашних посиделок. Его очарование заключается не только во вкусе, но и в простоте ингредиентов и процесса приготовления.
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Лишь немного усилий – и айда наслаждаться отличным напитком и зимней атмосферой.
Рецепт классического пунша
Время: 1 час
Порций: 2
Вкус зимы / Фото Unsplash
Ингредиенты
- 1 стакан воды;
- 1 стакан рома;
- 3 столовых ложки сахара;
- цедра и сок одного лимона.
Приготовление
- Из воды и сахара варим сироп. Охлаждаем и наливаем в бутылку.
- Добавляем ром, сок и лимонную цедру.
- Закрываем бутылку пробкой и сильно встряхиваем.
- Подаем к столу, если в помещении тепло – добавляем лед.
Приятного аппетита!