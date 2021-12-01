Пунш є зіркою веселих вечірок та затишних домашніх посиденьок. Його чарівність полягає не лише в смаку, а й простоті інгредієнтів та процесу приготування.

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Лише трішки зусиль – і гайда насолоджуватися чудовим напоєм та зимовою атмосферою.

Рецепт класичного пуншу

Час: 1 година

Порцій: 2

Смак зими / Фото Unsplash

Інгредієнти

1 склянка води;

1 склянка рому;

3 столові ложки цукру;

цедра і сік одного лимона.

Приготування

З води та цукру варимо сироп. Охолоджуємо та наливаємо у пляшку. Додаємо ром, сік та цедру лимона. Закриваємо пляшку корком та сильно струшуємо. Подаємо до столу, якщо у приміщенні тепло – додаємо лід.

Смачного!