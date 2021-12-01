Пунш є зіркою веселих вечірок та затишних домашніх посиденьок. Його чарівність полягає не лише в смаку, а й простоті інгредієнтів та процесу приготування.
Буде цікаво Сила змін: як Creative Chefs Summit 2021 об'єднав кулінарних гуру
Лише трішки зусиль – і гайда насолоджуватися чудовим напоєм та зимовою атмосферою.
Рецепт класичного пуншу
Час: 1 година
Порцій: 2
Смак зими / Фото Unsplash
Інгредієнти
- 1 склянка води;
- 1 склянка рому;
- 3 столові ложки цукру;
- цедра і сік одного лимона.
Приготування
- З води та цукру варимо сироп. Охолоджуємо та наливаємо у пляшку.
- Додаємо ром, сік та цедру лимона.
- Закриваємо пляшку корком та сильно струшуємо.
- Подаємо до столу, якщо у приміщенні тепло – додаємо лід.
Смачного!