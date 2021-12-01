Пунш является звездой веселых вечеринок и уютных домашних посиделок. Его очарование заключается не только во вкусе, но и в простоте ингредиентов и процесса приготовления.

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Лишь немного усилий – и айда наслаждаться отличным напитком и зимней атмосферой.

Рецепт классического пунша

Время: 1 час

Порций: 2

Вкус зимы / Фото Unsplash

Ингредиенты

1 стакан воды;

1 стакан рома;

3 столовых ложки сахара;

цедра и сок одного лимона.

Приготовление

Из воды и сахара варим сироп. Охлаждаем и наливаем в бутылку. Добавляем ром, сок и лимонную цедру. Закрываем бутылку пробкой и сильно встряхиваем. Подаем к столу, если в помещении тепло – добавляем лед.

Приятного аппетита!