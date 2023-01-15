Грибной майонез – настоящий хит зимнего стола. Его приготовление занимает буквально несколько минут, а особенно удачным соус будет, если за основу взять домашний майонез, приготовленный собственноручно.

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Впрочем, с приобретенным майонезом соус также будет вполне удачным, главное выбрать правильные грибы, которые дадут богатый аромат. Лучше всех себя покажут сушеные грибы, ведь с их ароматом не сразится ни один продукт.

Как приготовить грибной майонез

Пропорции соуса следующие: на половину стакана майонеза требуется 20 – 25 грамм измельченных сушеных грибов. Часто для измельчения грибов используют блендер или кофемолку.

Грибной майонез будет подходить многим блюдам / Фото Vegan with Gusto

Несколько грамм грибов можно растолочь в ступке или мелко нарезать. К этому способу следует прибегнуть, если вас интересует также декоративный эффект соуса.

Далее нужно соединить ингредиенты, добавить немного соевого соуса и свежемолотый перец. Вот и все: вкусный грибной майонез готов к использованию. Сохранять его можно в течение 10 дней.

Лучше всего грибной майонез подходит к круто сваренным яйцам, жареному мясу, паштетам и бутербродам. Также им можно заправить салаты, особенно если у них есть много овощей.