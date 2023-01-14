Когда мы беремся за приготовление бульона, то стараемся сделать все для того, чтобы он был максимально прозрачным. По какому бы рецепту мы ни готовили блюдо, это требование к нему есть всегда.

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Впрочем, обеспечить самый лучший результат можно одним легким шагом. Главное – знать об этом секрете.

Что добавить в бульон, чтобы он был максимально прозрачным

Оказывается, все, что нужно сделать – это просто добавить в бульон стакан холодной воды. Благодаря этому блюдо точно будет прозрачным.

Сделать бульон прозрачным очень легко / Фото Paleo Grubs

Это называется "закалкой" бульона, об этом приеме знает каждый опытный кулинар. Также можно пользоваться кубиками льда. Эту операцию можно повторять несколько раз в течение варки блюда.

Дело в том, что из-за добавления холодной воды "мутные" вещества останутся на дне, поэтому блюдо будет прозрачным. Кроме того, не забывайте обжаривать овощи перед добавлением в бульон. Это высвободит эфирные масла, благодаря чему вкус блюда будет глубоким и насыщенным.