Грибной суп можно считать некой осенней классикой. Именно сейчас он смакует больше всего, а особенно, когда есть возможность отведать его у природы. Ингредиенты для блюда далеко не особенные, но его вкус вы точно захотите воспроизвести снова.
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Рецепт грибного супа с макаронами
Время: 1 час
Порций: 4
Осенняя классика / Фото Beszamel
Ингредиенты:
- 1 литр овощного или мясного бульона;
- 600 грамм шампиньонов;
- 1 морковка (можно взять готовую из бульона);
- 150 грамм макарон;
- 2 столовые ложки сливок (18%);
- соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Грибы и морковь чистим и нарезаем ломтиками.
- Выкладываем овощи в кипящий бульон, приправляем солью, специями и по желанию зеленью. Варим 15 минут.
- Добавляем макароны и варим суп до их готовности.
- Добавляем немного супа к сливкам, хорошо перемешиваем и добавляем в кастрюлю.
- Еще раз пробуем на вкус и при необходимости приправляем солью и специями.
Приятного аппетита!