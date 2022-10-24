Грибной суп можно считать некой осенней классикой. Именно сейчас он смакует больше всего, а особенно, когда есть возможность отведать его у природы. Ингредиенты для блюда далеко не особенные, но его вкус вы точно захотите воспроизвести снова.

Читайте также Говядина vs телятина: какое мясо выбрать

Рецепт грибного супа с макаронами

Время: 1 час

Порций: 4

Осенняя классика / Фото Beszamel

Ингредиенты:

1 литр овощного или мясного бульона;

600 грамм шампиньонов;

1 морковка (можно взять готовую из бульона);

150 грамм макарон;

2 столовые ложки сливок (18%);

соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Грибы и морковь чистим и нарезаем ломтиками. Выкладываем овощи в кипящий бульон, приправляем солью, специями и по желанию зеленью. Варим 15 минут. Добавляем макароны и варим суп до их готовности. Добавляем немного супа к сливкам, хорошо перемешиваем и добавляем в кастрюлю. Еще раз пробуем на вкус и при необходимости приправляем солью и специями.

Приятного аппетита!