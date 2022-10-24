Грибний суп можна вважати такою собі осінньою класикою. Саме зараз він смакує найбільше, а особливо, коли є можливість скуштувати його біля природи. Інгредієнти для страви далеко не особливі, але її смак ви точно захочете відтворити знову.

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Рецепт грибного супу з макаронами

Час: 1 година

Порцій: 4

Осіння класика / Фото Beszamel

Інгредієнти:

1 літр овочевого або м'ясного бульйону;

600 грамів печериць;

1 морквина (можна взяти готову з бульйону);

150 грамів макаронів;

2 столові ложки вершків (18%);

сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Гриби та моркву чистимо та нарізаємо скибочками. Викладаємо овочі у киплячий бульйон, приправляємо сіллю, спеціями та за бажанням зеленню. Варимо 15 хвилин. Додаємо макарони та варимо суп до їх готовності. Додаємо трішки супу до вершків, добре перемішуємо та додаємо у каструлю. Ще раз пробуємо на смак та за потреби приправляємо сіллю та спеціями.

Смачного!