Грибний суп можна вважати такою собі осінньою класикою. Саме зараз він смакує найбільше, а особливо, коли є можливість скуштувати його біля природи. Інгредієнти для страви далеко не особливі, але її смак ви точно захочете відтворити знову.

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Рецепт грибного супу з макаронами

Час: 1 година

Порцій: 4

Осіння класика / Фото Beszamel

Інгредієнти:

  • 1 літр овочевого або м'ясного бульйону;
  • 600 грамів печериць;
  • 1 морквина (можна взяти готову з бульйону);
  • 150 грамів макаронів;
  • 2 столові ложки вершків (18%);
  • сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

  1. Гриби та моркву чистимо та нарізаємо скибочками.
  2. Викладаємо овочі у киплячий бульйон, приправляємо сіллю, спеціями та за бажанням зеленню. Варимо 15 хвилин.
  3. Додаємо макарони та варимо суп до їх готовності.
  4. Додаємо трішки супу до вершків, добре перемішуємо та додаємо у каструлю.
  5. Ще раз пробуємо на смак та за потреби приправляємо сіллю та спеціями.

Смачного!