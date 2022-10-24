Согреет и насытит: легкий грибной суп с макаронами
24 октября 2022 , 18:37Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
На улице медленно холодает, а это значит, что наступает пора горячих блюд. Едва ли не самым популярным ингредиентом являются грибы, так давайте воспользуемся этим подарком осени.
Грибной суп можно считать некой осенней классикой. Именно сейчас он смакует больше всего, а особенно, когда есть возможность отведать его у природы. Ингредиенты для блюда далеко не особенные, но его вкус вы точно захотите воспроизвести снова.
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Рецепт грибного супа с макаронами
Время: 1 час
Порций: 4
Осенняя классика / Фото Beszamel
Ингредиенты:
- 1 литр овощного или мясного бульона;
- 600 грамм шампиньонов;
- 1 морковка (можно взять готовую из бульона);
- 150 грамм макарон;
- 2 столовые ложки сливок (18%);
- соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Грибы и морковь чистим и нарезаем ломтиками.
- Выкладываем овощи в кипящий бульон, приправляем солью, специями и по желанию зеленью. Варим 15 минут.
- Добавляем макароны и варим суп до их готовности.
- Добавляем немного супа к сливкам, хорошо перемешиваем и добавляем в кастрюлю.
- Еще раз пробуем на вкус и при необходимости приправляем солью и специями.
Приятного аппетита!