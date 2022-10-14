Грибы в сочетании с томатной пастой подарят невероятный вкус, который подойдет даже к изысканному застолью. Если вы ценитель пикантности и остроты – тогда просто обязаны попробовать этот рецепт, который непременно войдет в вашу кулинарную книгу.

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Рецепт острых грибов в томате

Время: 50 минут

Порций: 6

Особый дуэт / Фото Pixabay

Ингредиенты:

1,5 килограмма вареных лесных грибов;

банка томатной пасты;

2 лука;

лавровый лист;

4 шарика черного перца;

2 шарика душистого перца;

чайная ложка острого перца;

чайная ложка черного перца;

половина чайной ложки перца чили;

3 зубчика чеснока;

половина стакана воды;

половина стакана масла;

половина стакана уксуса;

2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Перед приготовлением очищенные грибы варим в подсоленной воде 20 минут. Лук нарезаем полукольцами и пассируем на растительном масле. Добавляем мелко нарезанный чеснок и жарим еще минуту. Выкладываем грибы на сковороду, солим по вкусу, добавляем лавровый лист и несколько минут жарим. В отдельной миске смешиваем уксус и сахар. Затем добавляем масло и специи и хорошо перемешиваем. Выливаем маринад в грибы и овощи на сковородку, тушим до кипения. Раскладываем горячее блюдо по ошпаренным банкам, закручиваем их и переворачиваем вверх дном до полного остывания.

Приятного аппетита!