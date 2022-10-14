Грибы в сочетании с томатной пастой подарят невероятный вкус, который подойдет даже к изысканному застолью. Если вы ценитель пикантности и остроты – тогда просто обязаны попробовать этот рецепт, который непременно войдет в вашу кулинарную книгу.
Читайте также Вкусный деликатес по доступной цене: готовим фаршированные голени с грибами
Рецепт острых грибов в томате
Время: 50 минут
Порций: 6
Особый дуэт / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 1,5 килограмма вареных лесных грибов;
- банка томатной пасты;
- 2 лука;
- лавровый лист;
- 4 шарика черного перца;
- 2 шарика душистого перца;
- чайная ложка острого перца;
- чайная ложка черного перца;
- половина чайной ложки перца чили;
- 3 зубчика чеснока;
- половина стакана воды;
- половина стакана масла;
- половина стакана уксуса;
- 2 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Перед приготовлением очищенные грибы варим в подсоленной воде 20 минут.
- Лук нарезаем полукольцами и пассируем на растительном масле. Добавляем мелко нарезанный чеснок и жарим еще минуту.
- Выкладываем грибы на сковороду, солим по вкусу, добавляем лавровый лист и несколько минут жарим.
- В отдельной миске смешиваем уксус и сахар. Затем добавляем масло и специи и хорошо перемешиваем.
- Выливаем маринад в грибы и овощи на сковородку, тушим до кипения.
- Раскладываем горячее блюдо по ошпаренным банкам, закручиваем их и переворачиваем вверх дном до полного остывания.
Приятного аппетита!