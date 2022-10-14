Закручиваем" осень: грибы в томатной пасте, которые покорят с первого же кусочка

14 октября 2022 , 12:04
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Источник:

Beszamel

Грибы – один из самых больших подарков осени. Каждый из нас пытается запастись ими как можно больше, а помочь этому помогут нетривиальные рецепты.

Грибы в сочетании с томатной пастой подарят невероятный вкус, который подойдет даже к изысканному застолью. Если вы ценитель пикантности и остроты – тогда просто обязаны попробовать этот рецепт, который непременно войдет в вашу кулинарную книгу.

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Рецепт острых грибов в томате

Время: 50 минут

Порций: 6

Особый дуэт / Фото Pixabay

Ингредиенты:

  • 1,5 килограмма вареных лесных грибов;
  • банка томатной пасты;
  • 2 лука;
  • лавровый лист;
  • 4 шарика черного перца;
  • 2 шарика душистого перца;
  • чайная ложка острого перца;
  • чайная ложка черного перца;
  • половина чайной ложки перца чили;
  • 3 зубчика чеснока;
  • половина стакана воды;
  • половина стакана масла;
  • половина стакана уксуса;
  • 2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

  1. Перед приготовлением очищенные грибы варим в подсоленной воде 20 минут.
  2. Лук нарезаем полукольцами и пассируем на растительном масле. Добавляем мелко нарезанный чеснок и жарим еще минуту.
  3. Выкладываем грибы на сковороду, солим по вкусу, добавляем лавровый лист и несколько минут жарим.
  4. В отдельной миске смешиваем уксус и сахар. Затем добавляем масло и специи и хорошо перемешиваем.
  5. Выливаем маринад в грибы и овощи на сковородку, тушим до кипения.
  6. Раскладываем горячее блюдо по ошпаренным банкам, закручиваем их и переворачиваем вверх дном до полного остывания.

 Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська