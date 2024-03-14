Сочная, пряная – все это о колбасе по-гуцульски. Это традиционное блюдо из мяса свинины, которое имеет характерный аромат и вкус. Хотя колбасу и готовят в разных регионах Украины, но особенно она популярна в Карпатах.

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Рецепт гуцульской колбасы

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Как приготовить настоящую колбасуНевероятный вкус и аромат / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Сало и свинину нарежьте на мелкие кубики.
  2. Говядину перемелите в фарш.
  3. В большой миске соедините все мясо и тщательно перемешайте.
  4. Добавьте все специи и тщательно снова вымешайте.
  5. Накройте фарш пищевой пленкой и отправьте в холодильник на двое суток.
  6. По прошествии времени добавьте в фарш пропущенный через пресс чеснок.
  7. Для того, чтобы колбаса держала форму, фарш нужно хорошо "отбить".
  8. Кишку предварительно замочите и хорошо промойте.
  9. Начините фаршем.
  10. Отправьте колбасу в коптильню.
  11. Она должна коптиться в течение 4 часов, каждые два часа колбасу нужно переворачивать.