Соковита, пряна – все це про ковбасу по-гуцульськи. Це традиційна страва з м'яса свинини, яка має характерний аромат та смак. Хоч ковбасу і готують в різних регіонах України, але особливо вона популярна в Карпатах.

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Рецепт гуцульської ковбаси

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Як приготувати справжню ковбасуНеймовірний смак та аромат / Фото unsplash

Приготування:

  1. Сало та свинину наріжте на дрібні кубики.
  2. Яловичину перемеліть у фарш.
  3. У великій мисці з’єднайте все м’ясо та ретельно перемішайте.
  4. Додайте всі спеції та ретельно знову вимішайте.
  5. Накрийте фарш харчовою плівкою та відправте в холодильник на дві доби.
  6. Після часу додайте у фарш пропущений через прес часник.
  7. Для того, щоб ковбаса тримала форму, фарш потрібно добре “відбити”.
  8. Кишку попередньо замочіть та добре промийте.
  9. Начиніть фаршем.
  10. Відправте ковбасу у коптильню.
  11. Вона має коптитися впродовж 4 годин, кожні дві години ковбасу потрібно перевертати.