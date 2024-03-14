Соковита, пряна – все це про ковбасу по-гуцульськи. Це традиційна страва з м'яса свинини, яка має характерний аромат та смак. Хоч ковбасу і готують в різних регіонах України, але особливо вона популярна в Карпатах.
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Рецепт гуцульської ковбаси
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Неймовірний смак та аромат / Фото unsplash
Приготування:
- Сало та свинину наріжте на дрібні кубики.
- Яловичину перемеліть у фарш.
- У великій мисці з’єднайте все м’ясо та ретельно перемішайте.
- Додайте всі спеції та ретельно знову вимішайте.
- Накрийте фарш харчовою плівкою та відправте в холодильник на дві доби.
- Після часу додайте у фарш пропущений через прес часник.
- Для того, щоб ковбаса тримала форму, фарш потрібно добре “відбити”.
- Кишку попередньо замочіть та добре промийте.
- Начиніть фаршем.
- Відправте ковбасу у коптильню.
- Вона має коптитися впродовж 4 годин, кожні дві години ковбасу потрібно перевертати.