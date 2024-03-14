Соковита, пряна – все це про ковбасу по-гуцульськи. Це традиційна страва з м'яса свинини, яка має характерний аромат та смак. Хоч ковбасу і готують в різних регіонах України, але особливо вона популярна в Карпатах.

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Рецепт гуцульської ковбаси

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Неймовірний смак та аромат / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 кілограми свинини;

– пів кілограма яловичини;

– 1 кілограм сала;

– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;

– 1 столова ложка паприки солодкої.;

– 1 чайна ложка перцю чорного меленого.;

– 45 грамів солі;

– 3 чайні ложки цукру.;

– 1 чайна ложка чебрецю.;

– 1 головка часнику.

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Приготування:

Сало та свинину наріжте на дрібні кубики. Яловичину перемеліть у фарш. У великій мисці з’єднайте все м’ясо та ретельно перемішайте. Додайте всі спеції та ретельно знову вимішайте. Накрийте фарш харчовою плівкою та відправте в холодильник на дві доби. Після часу додайте у фарш пропущений через прес часник. Для того, щоб ковбаса тримала форму, фарш потрібно добре “відбити”. Кишку попередньо замочіть та добре промийте. Начиніть фаршем. Відправте ковбасу у коптильню. Вона має коптитися впродовж 4 годин, кожні дві години ковбасу потрібно перевертати.

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