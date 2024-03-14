Праздники не за горами: как приготовить настоящую гуцульскую колбасу - названы точные пропорции мяса
14 марта 2024, 07:30Читати новину українською
Источник:Новости
Настоящая гуцульская колбаса – от одного названия текут слюнки. Сохраните этот рецепт, ведь праздники совсем скоро и вы точно захотите приготовить такую вкуснятину.
Сочная, пряная – все это о колбасе по-гуцульски. Это традиционное блюдо из мяса свинины, которое имеет характерный аромат и вкус. Хотя колбасу и готовят в разных регионах Украины, но особенно она популярна в Карпатах.
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Рецепт гуцульской колбасы
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 2 килограмма свинины;
– полкилограмма говядины;
– 1 килограмм сала;
– 1 чайная ложка красного молотого перца;
– 1 столовая ложка паприки сладкой.;
– 1 чайная ложка перца черного молотого.;
– 45 грамм соли;
– 3 чайные ложки сахара.;
– 1 чайная ложка тимьяна.;
– 1 головка чеснока. Порадувати кохану людину чимось апетитним і водночас поживним – легко. Салати з крабовими паличками від ТМ “Водний Світ” — ідеальний варіант, адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Сало и свинину нарежьте на мелкие кубики.
- Говядину перемелите в фарш.
- В большой миске соедините все мясо и тщательно перемешайте.
- Добавьте все специи и тщательно снова вымешайте.
- Накройте фарш пищевой пленкой и отправьте в холодильник на двое суток.
- По прошествии времени добавьте в фарш пропущенный через пресс чеснок.
- Для того, чтобы колбаса держала форму, фарш нужно хорошо "отбить".
- Кишку предварительно замочите и хорошо промойте.
- Начините фаршем.
- Отправьте колбасу в коптильню.
- Она должна коптиться в течение 4 часов, каждые два часа колбасу нужно переворачивать.